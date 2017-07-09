Страшная авария под Челябинском: погиб один человек

Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в грузовик.

Происшествия

На 4-м километре трассы «Обход Кропачево» в Челябинской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое не обошлось без человеческих жертв. Инцидент зафиксирован в субботу, 8 июля, пишет Аргументы и Факты .

Сообщается, что водитель иномарки «Kia Sportage» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль марки «Freightliner». В результате столкновения виновник аварии скончался на месте от полученных травм. Информация о других пострадавших уточняется.

Отметим, что по факту происшествия специалистами проводится проверка.