Специалисты выяснили, в каком возрасте начинается старость

Оказывается, старость наступает тогда, когда человеку исполняется 39 лет.

Происшествия

Американские ученые провели ряд исследований и выяснили, когда начинается процесс старения человеческого организма, пишет ФАН .

Оказывается, старость наступает тогда, когда человеку исполняется 39 лет. По мнению экспертов, именно в этом возрасте в организме начинаются необратимые изменения.

Эксперты отмечают, что при достижении этого возраста начинают притупляться умственные способности, а также появляются проблемы с эластичностью мышц и прочностью костей.