http://7info.ru/news/world-incidents/specialisty_vyjasnili_v_kakom_vozraste_nachinaetsja_starost/
Специалисты выяснили, в каком возрасте начинается старость
Происшествия 228
Американские ученые провели ряд исследований и выяснили, когда начинается процесс старения человеческого организма, пишет
ФАН .
Специалисты выяснили, в каком возрасте начинается старость
Происшествия 228
Оказывается, старость наступает тогда, когда человеку исполняется 39 лет.
Американские ученые провели ряд исследований и выяснили, когда начинается процесс старения человеческого организма, пишет
Оказывается, старость наступает тогда, когда человеку исполняется 39 лет. По мнению экспертов, именно в этом возрасте в организме начинаются необратимые изменения.
Эксперты отмечают, что при достижении этого возраста начинают притупляться умственные способности, а также появляются проблемы с эластичностью мышц и прочностью костей.