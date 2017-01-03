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http://7info.ru/news/world-incidents/spasateli_pristupili_k_poisku_cheloveka_propavshego_na_gore_elbrus/

Спасатели приступили к поиску человека, пропавшего на горе Эльбрус
Сообщается, что турист упал с высоты порядка 5 тысяч метров над уровнем моря.

Происшествия   108

Группа спасателей занимается поиском туриста, свалившегося в расщелину на склоне Эльбруса. По словам МЧС России по Кабардино-Балкарии, инцидент произошел приблизительно в 10:00 по московскому времени.

Сообщается, что мужчина упал с высоты порядка 5 тысяч метров над уровнем моря. Предполагается, что призыв о помощи пришел с южной стороны восточного склона горы Эльбрус, пишет ТАСС .

Отметим, что в операции по нахождению пропавшего участвуют 5 специалистов.