http://7info.ru/news/world-incidents/spasateli_pristupili_k_poisku_cheloveka_propavshego_na_gore_elbrus/
Спасатели приступили к поиску человека, пропавшего на горе Эльбрус
Происшествия 108
Сообщается, что мужчина упал с высоты порядка 5 тысяч метров над уровнем моря. Предполагается, что призыв о помощи пришел с южной стороны восточного склона горы Эльбрус, пишет
ТАСС .
Спасатели приступили к поиску человека, пропавшего на горе Эльбрус
Происшествия 108
Сообщается, что турист упал с высоты порядка 5 тысяч метров над уровнем моря.
Группа спасателей занимается поиском туриста, свалившегося в расщелину на склоне Эльбруса. По словам МЧС России по Кабардино-Балкарии, инцидент произошел приблизительно в 10:00 по московскому времени.
Сообщается, что мужчина упал с высоты порядка 5 тысяч метров над уровнем моря. Предполагается, что призыв о помощи пришел с южной стороны восточного склона горы Эльбрус, пишет
Отметим, что в операции по нахождению пропавшего участвуют 5 специалистов.