Спасатели приступили к поиску человека, пропавшего на горе Эльбрус

Сообщается, что турист упал с высоты порядка 5 тысяч метров над уровнем моря.

Происшествия

Группа спасателей занимается поиском туриста, свалившегося в расщелину на склоне Эльбруса. По словам МЧС России по Кабардино-Балкарии, инцидент произошел приблизительно в 10:00 по московскому времени.

Сообщается, что мужчина упал с высоты порядка 5 тысяч метров над уровнем моря. Предполагается, что призыв о помощи пришел с южной стороны восточного склона горы Эльбрус, пишет ТАСС .

Отметим, что в операции по нахождению пропавшего участвуют 5 специалистов.