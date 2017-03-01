Сотрудники Почты России с помощью рентгена обнаружили в посылке полтонны «нелегальной» икры

Впоследствии один из подозреваемых был задержан при получении незаконной посылки в Москве.

Происшествия

В Московский сортировочный цех из Камчатского края поступили 20 пластиковых контейнеров, адресованных одному человеку. Сотрудники департамента безопасности посылочного бизнеса Почты России проверили посылку рентгеном и установили, что внутри контейнеров находится икра. Причём между слоями красной икры в центре контейнера скрыта чёрная, запрещённая к обороту.

Всего в 20 контейнерах было обнаружено свыше 500 кг незаконных товарных вложений. Таким образом, отправители икры подпадали под действие сразу нескольких статей Уголовного кодекса: ст.238 – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»; ст.258.1 – «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Все материалы по данному факту были переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Впоследствии один из подозреваемых был задержан при получении незаконной посылки в Москве.