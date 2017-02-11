Сотрудника авиакомпании «Победа» избили во Внукове. Видео.

Пострадавший был вынужден пожаловаться врачам и в полицию.

Происшествия

В аэропорту Внуково пассажир, опоздавший на свой самолёт, избил менеджера авиакомпании «Победа», который отказал ему в возврате денег за билет, пишет ИА «Народные новости» со ссылкой на телеканал «360».

Очень скоро на YouTube выложили видео с дракой двух мужчин. На ней виден самый душераздирающий момент разговора клиента и представителя перевозчика. Узнав, что деньги возвращены не будут, гость кабинета внезапно набрасывается на менеджера с кулаками. Впрочем, тот в долгу не остаётся.

Избитый сотрудник авиакомпании обратился за помощью к врачам и написал заявление в полицию. Что произошло дальше с нервозным пассажиром, издание не сообщает.