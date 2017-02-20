Сотрудница нижнетагильской полиции совершила кражу, а затем суицид

Бывшая сотрудница уголовного розыска не выдержала, когда на неё завели уголовное дело.

Происшествия

Сотрудница уголовного розыска из Нижнего Тагила, 33-летняя Наталья Кравченко, свела счёты с жизнью после того, как на неё завели уголовное дело за кражу, совершённую в 2015 году. Об этом сообщает в понедельник, 20 февраля, по данным пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Преступление полицейской установила служба собственной безопасности областного главка. Службой было установлено, что майор полиции Кравченко, в составе следственно-оперативной группы осматривая квартиру покойницы, похитила её паспорт и сберкнижку, которые передала знакомому Игорю Гонтарю. Подельники сняли с книжки 320 тысяч рублей.

Служба собственной безопасности квалифицировало это деяние как превышение должностных полномочий со стороны Кравченко.

Когда кража вскрылась, и по её факту было возбуждено уголовное дело, майора уволили из органов. Женщина совершила самоубийство, но оставила записку со словами, что её оговорили.

По факту самоубийства женщины проводится проверка.