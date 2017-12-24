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http://7info.ru/news/world-incidents/socseti_v_angarske_evakuator_ruhnul_na_avtomobil_vo_vremja_pogruzki/

Соцсети: В Ангарске эвакуатор рухнул на автомобиль во время погрузки

Происшествия   399

Во вторник, 19 декабря, в Ангарске (Иркутская область) во время погрузки авто опрокинулся эвакуатор. Об этом сообщают пользователи соцсетей. 

По предварительным данным, владелец автомобиля Ниссан был вынужден вызвать эвакуатор из-за поломки. Однако во время погрузки эвакуатор опрокинулся на машину. 

По факту происшествия проводится проверка. 