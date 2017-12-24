http://7info.ru/news/world-incidents/socseti_v_angarske_evakuator_ruhnul_na_avtomobil_vo_vremja_pogruzki/
Соцсети: В Ангарске эвакуатор рухнул на автомобиль во время погрузки
Происшествия 399
Соцсети: В Ангарске эвакуатор рухнул на автомобиль во время погрузки
Происшествия 399
Во вторник, 19 декабря, в Ангарске (Иркутская область) во время погрузки авто опрокинулся эвакуатор. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
По предварительным данным, владелец автомобиля Ниссан был вынужден вызвать эвакуатор из-за поломки. Однако во время погрузки эвакуатор опрокинулся на машину.
По факту происшествия проводится проверка.