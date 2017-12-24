Соцсети: В Ангарске эвакуатор рухнул на автомобиль во время погрузки



Происшествия

Во вторник, 19 декабря, в Ангарске (Иркутская область) во время погрузки авто опрокинулся эвакуатор. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По предварительным данным, владелец автомобиля Ниссан был вынужден вызвать эвакуатор из-за поломки. Однако во время погрузки эвакуатор опрокинулся на машину.

По факту происшествия проводится проверка.