Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/world-incidents/socseti_soobschajut_chto_v_uljanovskoj_oblasti_v_avarii_s_furoj_pogibli_dvoe/

Соцсети сообщают, что в Ульяновской области в аварии с фурой погибли двое

Происшествия   152

В Ульяновской области в Кузоватовском районе произошло ДТП: столкнулись легковушка и фура. По предварительным данным, ДТП произошло в субботу, 16 сентября, около 15.00 на трассе Солдатская Ташла - Новоспасское. В результате аварии погибли два человека. 

Очевидцы сообщили корреспонденту РИА 7 новостей о том, что водитель фуры «Исузу» выехал на встречную полосу по неизвестной причине. Именно там и произошло столкновение с автомобилем «Ниссан Алмера». 

В соцсетях уверены, что в аварии погибли муж и жена, которые ехали в иномарке. 

ГИБДД пока не комментирует данную информацию. 