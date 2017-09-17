Соцсети сообщают, что в Ульяновской области в аварии с фурой погибли двое



Происшествия

В Ульяновской области в Кузоватовском районе произошло ДТП: столкнулись легковушка и фура. По предварительным данным, ДТП произошло в субботу, 16 сентября, около 15.00 на трассе Солдатская Ташла - Новоспасское. В результате аварии погибли два человека.

Очевидцы сообщили корреспонденту РИА 7 новостей о том, что водитель фуры «Исузу» выехал на встречную полосу по неизвестной причине. Именно там и произошло столкновение с автомобилем «Ниссан Алмера».

В соцсетях уверены, что в аварии погибли муж и жена, которые ехали в иномарке.

ГИБДД пока не комментирует данную информацию.