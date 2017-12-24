http://7info.ru/news/world-incidents/socseti_soobschajut_chto_v_novgorodskoj_oblasti_posle_meteli_propalo_elektrichestvo/
Соцсети сообщают, что в Новгородской области после метели пропало электричество
Происшествия 422
Соцсети сообщают, что в Новгородской области после метели пропало электричество
Происшествия 422
Вечером в субботу, 23 декабря, в Новгородской области внезапно пропало электричество в некоторых районах. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
По их данным, без света остались жители улицы Ломоносова, Большой Санкт-Петербургской и Промышленной.
По предварительным данным, отключения света связаны с неблагоприятными погодными условиями (в регионе объевлено штормовое предупреждение).