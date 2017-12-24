Соцсети сообщают, что в Новгородской области после метели пропало электричество



Происшествия

Вечером в субботу, 23 декабря, в Новгородской области внезапно пропало электричество в некоторых районах. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По их данным, без света остались жители улицы Ломоносова, Большой Санкт-Петербургской и Промышленной.

По предварительным данным, отключения света связаны с неблагоприятными погодными условиями (в регионе объевлено штормовое предупреждение).