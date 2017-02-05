Собаки насмерть покусали 7-летнего ребенка под Екатеринбургом

На теле девочки обнаружены многочисленные следы от когтей и укусы, которые оставили животные.

Происшествия

Неподалеку от города Екатеринбург обнаружено тело 7-летней девочки, которая могла оказаться жертвой нападения стаи собак, пишет РЕН .

По данным правоохранительных органов, на теле ребенка обнаружены многочисленные следы от когтей и укусы, которые оставили животные. По предварительной версии, на нее напали собаки.

Сообщается, что в скором времени будет проведена судебно-медицинская экспертиза. На месте происшествия идут следственные работы.