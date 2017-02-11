Собака не дала умереть двухлетнему ребёнку в селе Алтайского края
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Против матери малыша возбуждено уголовное дело.
Собака не дала умереть двухлетнему ребёнку в селе Локтевского района Алтайского края.
Как
Замерзающего мальчика обнаружил прохожий. Малыша доставили в больницу. А его родительница ещё несколько дней не появлялась дома. По данным издания, краевая прокуратура требует лишить её материнских прав.
В отношении матери ребёнка заведено уголовное дело по ст. 125 УК РФ – оставление в опасности.
Следственные органы Алтайского края по следам сообщений в СМИ возбудили проверку в отношении должностных лиц органов системы профилактики, не уследивших за этой неблагополучной семьёй,