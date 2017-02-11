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http://7info.ru/news/world-incidents/sobaka_ne_dala_umeret_dvuhletnemu_rebjonku_v_sele_altajskogo_kraja/

Собака не дала умереть двухлетнему ребёнку в селе Алтайского края
Против матери малыша возбуждено уголовное дело.

Происшествия   85

Собака не дала умереть двухлетнему ребёнку в селе Локтевского района Алтайского края.

Как сообщает «НТВ», безответственная мамаша в январе этого года бросила кроху на веранде дома без еды и тёплой одежды и ушла из дома на несколько дней. Если бы не псина, которая лежала рядом с мальчиком и согревала его своим теплом, ребёнок мог бы умереть.

Замерзающего мальчика обнаружил прохожий. Малыша доставили в больницу. А его родительница ещё несколько дней не появлялась дома. По данным издания, краевая прокуратура требует лишить её материнских прав.

В отношении матери ребёнка заведено уголовное дело по ст. 125 УК РФ – оставление в опасности.

Следственные органы Алтайского края по следам сообщений в СМИ возбудили проверку в отношении должностных лиц органов системы профилактики, не уследивших за этой неблагополучной семьёй, пишет сайт СК РФ. 