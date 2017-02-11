Собака не дала умереть двухлетнему ребёнку в селе Алтайского края

Против матери малыша возбуждено уголовное дело.

Происшествия

Собака не дала умереть двухлетнему ребёнку в селе Локтевского района Алтайского края.

Как сообщает «НТВ», безответственная мамаша в январе этого года бросила кроху на веранде дома без еды и тёплой одежды и ушла из дома на несколько дней. Если бы не псина, которая лежала рядом с мальчиком и согревала его своим теплом, ребёнок мог бы умереть.

Замерзающего мальчика обнаружил прохожий. Малыша доставили в больницу. А его родительница ещё несколько дней не появлялась дома. По данным издания, краевая прокуратура требует лишить её материнских прав.

В отношении матери ребёнка заведено уголовное дело по ст. 125 УК РФ – оставление в опасности.