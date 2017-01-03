СМИ: в Турции задержан дизайнер, который слишком много говорил

Турецкий дизайнер по имени Барбариса Шансал раскритиковал турецкие власти за коррупцию, а также обвинил их в массовых задержаниях.

Происшествия

В Турции состоялся арест мужчины, открыто выступавшего с критикой существующего в стране режима. Задержание произошло в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, пишет ТАСС .

Турецкий дизайнер по имени Барбариса Шансал в конце 2016 опубликовал в социальных сетях видео, в котором он раскритиковал турецкие власти за коррупцию, а также обвинил их в массовых задержаниях. На тот момент Шансал находился на территории Кипра, откуда был депортирован в Стамбул по запросу турецкого руководства.

Сообщается, что в аэропорту мужчину поджидали недовольные его высказываниями люди. Турецкая полиция успела вовремя задержать дизайнера и отвезти в отделение, избежав выплеск на него общественного гнева.