В Турции состоялся арест мужчины, открыто выступавшего с критикой существующего в стране режима. Задержание произошло в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, пишет ТАСС.
Турецкий дизайнер по имени Барбариса Шансал в конце 2016 опубликовал в социальных сетях видео, в котором он раскритиковал турецкие власти за коррупцию, а также обвинил их в массовых задержаниях. На тот момент Шансал находился на территории Кипра, откуда был депортирован в Стамбул по запросу турецкого руководства.
Сообщается, что в аэропорту мужчину поджидали недовольные его высказываниями люди. Турецкая полиция успела вовремя задержать дизайнера и отвезти в отделение, избежав выплеск на него общественного гнева.