http://7info.ru/news/world-incidents/smi_v_belorussii_zastrjal_avtobus_s_rossijskimi_turistami/
СМИ: в Белоруссии застрял автобус с российскими туристами
Происшествия 116
В Белоруссии по причине поломки автобуса, совершавшего рейс Минск-Псков, застряли более пятидесяти российских туристов. Инцидент произошел рано утром 8 января в Минской области, пишет
РИА Новости .
СМИ: в Белоруссии застрял автобус с российскими туристами
Происшествия 116
Причиной выхода из строя транспортного средства является замерзание оборудования.
В Белоруссии по причине поломки автобуса, совершавшего рейс Минск-Псков, застряли более пятидесяти российских туристов. Инцидент произошел рано утром 8 января в Минской области, пишет
По информации МЧС Белоруссии, причиной выхода из строя транспортного средства является замерзание оборудования.
Сообщается, что перевозчик предоставил дополнительный автобус, на котором туристы продолжили движение в пункт назначения.