СМИ: в Белоруссии застрял автобус с российскими туристами

Причиной выхода из строя транспортного средства является замерзание оборудования.

Происшествия

В Белоруссии по причине поломки автобуса, совершавшего рейс Минск-Псков, застряли более пятидесяти российских туристов. Инцидент произошел рано утром 8 января в Минской области, пишет РИА Новости .

По информации МЧС Белоруссии, причиной выхода из строя транспортного средства является замерзание оборудования.

Сообщается, что перевозчик предоставил дополнительный автобус, на котором туристы продолжили движение в пункт назначения.