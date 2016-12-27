СМИ: стали известны подробности крушения ТУ-154

Самолет Ту-154 потерпел крушение в Черное море в результате выполнения маневра вправо на скорости порядка 500 километров в час

Происшествия

Самолет Ту-154 потерпел крушение в Черное море в результате выполнения маневра вправо на скорости порядка 500 километров в час, пишет Газета.ru .

Сообщается, что незадолго до падения самолет выполнял полет с задранным носом. Крушение произошло после отключения механизации кабиной пилотов. По мнению специалистов, произошло сваливание воздушного судна с эшелона во время выполнения маневра вправо. В конце разворота оно столкнулось с поверхностью воды.

Однако эксперты считают, что трагедия могла произойти из-за целого ряда объективных и субъективных факторов, включая ошибочные действия экипажа и неполадки одного из двигателей.