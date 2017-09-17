СМИ сообщили, что звезду «Интернов» Илью Глинникова избила девушка

Агент звезды опровергает информацию СМИ, утверждая, что с Глинниковым все в порядке.

Происшествия

Телеканал 360 сообщает, что известный актер Илья Глинников поступил в НИИ имени Склифосовского после жестокого избиения. По предварительным данным, господина Глинникова избила девушка, с которой артист серьезно поссорился.

Данная информация однозначно опровергается агентом господина Глинникова, который утверждает, что актер сейчас находится в Грузии.

Для справки (по данным Википедии)

Илья Ильич Месхи (Глинников) (род. 19 сентября 1984) — российский актёр, телеведущий, известен ролью Глеба Романенко в сериале «Интерны».

Со стороны отца Илья имеет грузинские корни. Имеет младшего брата. С 3 лет и до школьного возраста Илья занимался танцами, в школе в течение 7 лет занимался футболом, параллельно на протяжении 5 лет занимался плаванием. До пятого класса был круглым отличником. Затем стал заниматься музыкой, танцами, участвовал в самодеятельности в школе и за её пределами. В 9 классе Илья победил в конкурсе, посвящённом Великой Отечественной войне со стихотворением, посвящённым своему дедушке. По окончании гимназии создал свой танцевальный коллектив, поставил шоу и участвовал с ним на Чемпионате России по хип-хопу в Москве, где занял 2 место. Окончил Новомосковский колледж физкультуры и спорта. Затем вступил в танцевально-театрализованное шоу «Urbans», но из-за расхождений взглядов с продюсерами покинул команду и образовал новый коллектив. В это время Илья начинает много сниматься в рекламных роликах, музыкальных клипах.

После 3-месячных гастролей по Китаю Глинников принимает решение поступать в театральный ВУЗ. Поступает в ГИТИС на курс Валерия Гаркалина. Первой работой в кино стала небольшая роль в сериале «Клуб», а уже на 2 курсе его утверждают в одной из главных ролей в фильме «Первая любовь». Затем участвует в постановке спектакля «Третья смена», который в итоге был номинирован на премию «Золотая маска». После уезжает в США на мастер-классы в театральные школы «Ли Страсберг и Джул-Арт», по возвращении участвует в мюзикле «Бременские музыканты», снялся в эпизодической роли в сериале «Универ». На 4 курсе его утверждают в фильме «Туман» на одну из главных ролей. После стартуют съёмки сериала «Интерны», где Илья играет одну из главных ролей. Задействован в антрепризе «Счастливый номер» и в спектакле Егора Дружинина «Всюду жизнь».

С 9 апреля 2014 года вёл программу «Такое кино!» на ТНТ.