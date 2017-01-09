Семилетний ребёнок оказался заложником новосибирского аквапарка

Нога мальчика застряла между стеной и алюминиевым ограждением бассейна развлекательно-оздоровительного центра.

Происшествия

В Новосибирске в одном из бассейнов аквапарка застрял 7-летний мальчик. Инцидент произошел воскресным вечером, 8 января, пишет РИА Новости .

По данным местной аварийно-спасательной службы, нога ребенка застряла между стеной и алюминиевым ограждением бассейна развлекательно-оздоровительного центра.

Сообщается, что прибывшая на место происшествия группа спасателей вызволила пострадавшего. Малыш был доставлен в медпункт заведения, а затем передан родителям.