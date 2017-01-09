http://7info.ru/news/world-incidents/smi_semiletnij_rebenok_okazalsja_zalozhnikom_novosibirskogo_akvaparka/
Семилетний ребёнок оказался заложником новосибирского аквапарка
Происшествия 94
В Новосибирске в одном из бассейнов аквапарка застрял 7-летний мальчик. Инцидент произошел воскресным вечером, 8 января, пишет
РИА Новости .
Семилетний ребёнок оказался заложником новосибирского аквапарка
Происшествия 94
Нога мальчика застряла между стеной и алюминиевым ограждением бассейна развлекательно-оздоровительного центра.
В Новосибирске в одном из бассейнов аквапарка застрял 7-летний мальчик. Инцидент произошел воскресным вечером, 8 января, пишет
По данным местной аварийно-спасательной службы, нога ребенка застряла между стеной и алюминиевым ограждением бассейна развлекательно-оздоровительного центра.
Сообщается, что прибывшая на место происшествия группа спасателей вызволила пострадавшего. Малыш был доставлен в медпункт заведения, а затем передан родителям.