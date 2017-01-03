СМИ: семейная пара из США обвинила «Apple» в содействии в совершении убийства их дочери

Джеймс и Бетани Модизетт обвиняют корпарацию в связи с тем, что водитель Гарретт Вильхельм не заметил их автомобиль из-за общения по приложению «FaceTime»

Происшествия

Жители американского штата Техас подали в суд на «Apple», заявив о причастности корпорации к смерти их пятилетней дочери в результате аварии. ДТП произошло в декабре 2014 года неподалеку от города Даллас, пишет РИА Новости .

Сообщается, что Джеймс и Бетани Модизетт обвиняют «Apple» в связи с тем, что водитель Гарретт Вильхельм не заметил их автомобиль из-за общения по приложению «FaceTime». Отмечается, что он был сосредоточен на своем гаджете и не успел затормозить на высокой скорости.

Отметим, что в результате столкновения все члены семьи получили серьезные телесные повреждения. Более того, одна из дочерей оказалась мертва.