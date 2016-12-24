СМИ рассказали о рождественском меню Меркель

На рождественском столе Меркель не будет ни традиционного гуся, ни карпа, ни вина.

Происшествия

Журналисты газеты Bild рассказали о рождественском меню Ангелы Меркель. В пятницу канцлер ФРГ купила в супермаркете картофель, творог, масло, перец и коробку конфет Mon Chéri весом чуть больше 300 граммов, передаёт РИА Новости.

На рождественском столе Меркель не будет ни традиционного гуся, ни карпа, ни вина. Набор для скромной трапезы обошёлся канцлеру примерно в 100 евро.

«Ничего особенно праздничного, обычный список покупок канцлера Меркель», — приводит Bild слова продавца супермаркета.

Отмечается, что за год канцлер посетила этот супермаркет порядка 30 раз.