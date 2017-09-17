СМИ: Киев показал упавший в Донбассе «российский беспилотник»



Происшествия

Украинские войска считают, что в ДНР рухнул беспилотник российского производства. Об этом сообщает РБК . По данным издания, которое ссылается на пресс-центр штаба АТО, системы ПВО Украины не сбивали его, так как он упал сам. Причина - технический сбой системы.

Тот же РБК сообщает, что падение беспилотника, который был создан в России, на Украине воспринимается как еще одно доказательство вмешательства России в конфликт на юго-востоке страны.

Напоминаем, что конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. За это время Россия направила на территорию Украины около 70 гумконвоев. Украина обвиняет Россию в поддержке (в том числе вооруженной) ДНР и ЛНР.