СК: В Иркутске на 10-летнего мальчика с крыши дома упала глыба льда

По факту инцидента проводится проверка.

Происшествия

В четверг, 5 ноября, в Иркутске ледяная глыба рухнула с крыши на 10-летнего мальчика. ЧП произошло на одной из улиц Октябрьского округа. Ребенок получил перелом пальца на одной из рук и порезы.

По факту инцидента проводится проверка Следственным комитетом. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Кроме того, особую проверку проводит администрация города. Ее результаты обещают передать в Следственный комитет и службу госжилнадзора.