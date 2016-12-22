http://7info.ru/news/world-incidents/sk_v_irkutske_na_10-letnego_malchika_s_kryshi_doma_upala_glyba_lda/
СК: В Иркутске на 10-летнего мальчика с крыши дома упала глыба льда
Происшествия 616
СК: В Иркутске на 10-летнего мальчика с крыши дома упала глыба льда
Происшествия 616
По факту инцидента проводится проверка.
В четверг, 5 ноября, в Иркутске ледяная глыба рухнула с крыши на 10-летнего мальчика. ЧП произошло на одной из улиц Октябрьского округа. Ребенок получил перелом пальца на одной из рук и порезы.
По факту инцидента проводится проверка Следственным комитетом. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Кроме того, особую проверку проводит администрация города. Ее результаты обещают передать в Следственный комитет и службу госжилнадзора.