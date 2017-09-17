СК проверит данные о драке между подростками на спортплощадке в Москве

Об этом сообщает газета Известия со ссылкой на представителя ГСУ СК по Москве.

Происшествия

В Следственном комитете России пообещали провести проверку информации о массовой драке на юге Москвы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В частности, отмечает газета Известия, следователи должны изучить опубликованное видео, на котором одна группа подростков жестоко избиравают другую на строительной площадке.

Стоит отметить, что 10 сентября в Тамбове произошла массовая драка между полицейскими и нетрезвыми подростками.

16 сентября, как отмечают очевидцы из Ростова-на-Дону, в центре города произошла массовая драка с участием не менее 10 человек. В полиции пока эту информацию не подтверждают.