СК подготовил материалы для суда над военными преступниками Украины

Процессы будут проводить международные суды или специальный трибунал.

Происшествия

У Следственного комитета России накопилась доказательная база в связи с преступными действиями Киева в отношении гражданского населения юго-востока Украины. Каково будущее уголовных дел против Ляшко, Коломойского, Наливайченко и других фигурантов, «Известиям» рассказали представители СКР.

Следственный комитет расследует такие преступления, руководствуясь как нормами международного права, так и российского законодательства , позволяющего привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших преступления за пределами нашей страны, в случае, если они не понесли за это наказание, — сообщила «Известиям» официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она отметила, что подобные преступления не имеют срока давности, а значит будут приложены все усилия, чтобы рано или поздно виновные понесли заслуженное наказание.

Процессы по таким делам будут вести либо международные суды, либо особый трибунал. В СК пока не загадывают, как именно будет вершиться правосудие. Силовики лишь выполняют свою миссию по сбору доказательств и свидетельских показаний.

Следственный комитет свыше 30 раз обращался с запросами в правоохранительн ые органы Украины, однако готовности сотрудничать продемонстрирова но не было. В то же время российские силовики отвечает на запросы со стороны украинских коллег.

В настоящее время потерпевшими от действий Киева считаются свыше 20 тысяч человек. Всего в рамках расследования было допрошено 130 тысяч человек и проведено свыше 200 экспертиз.