Школьницы из Сарова «прославились» дракой в туалете
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После появления ролика с дракой девушек в сети инцидентом заинтересовался следственный комитет.
В туалете школы № 10 города Сарова Нижегородской области подрались две девушки-подростка,
По данным издания, первым видео появилось на ресурсе «Колючий Саров». На записиодна девочка жестоко молотит вторую и бранит её на чём свет стоит.
Причина драки изданием не раскрывается, но есть информация, что агрессивная молодая особа месяц назад участвовала в групповой драке возле городского ТЦ «Плаза» и попалась полиции после побоища пьяной. Как
Саровский следственный комитет организовал доследственную проверку после драки в школе,