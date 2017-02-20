Школьницы из Сарова «прославились» дракой в туалете

После появления ролика с дракой девушек в сети инцидентом заинтересовался следственный комитет.

Происшествия

В туалете школы № 10 города Сарова Нижегородской области подрались две девушки-подростка, пишет инфопортал «НН». Драку кто-то снимал на смартфон, после чего она стала «хитом» рунета.

По данным издания, первым видео появилось на ресурсе «Колючий Саров». На записиодна девочка жестоко молотит вторую и бранит её на чём свет стоит.

Причина драки изданием не раскрывается, но есть информация, что агрессивная молодая особа месяц назад участвовала в групповой драке возле городского ТЦ «Плаза» и попалась полиции после побоища пьяной. Как писало то же издание, тогда яблоком раздора стали отношения двух девиц с одним и тем же парнем. Но к драке присоединились почти полсотни человек. Впрочем, полиция быстро разогнала дерущихся.