Школьница 13 лет соблазнила мужчину вдвое старше себя в Новосибирской области

Так убеждает мужчина правоохранительные органы в ходе расследования дела по изнасилованию.

Происшествия

13-летняя школьница в деревне Новосибирской области уговорила 26-летнего молодого человека на соитие, пока тот мылся в бане. По данному факту идёт расследование, сообщают «Народные новости» в понедельник, 6 февраля.

По данным издания и со слов мужчины, во всём виновата девочка. Молодой человек приехал из Москвы в деревню навестить отца. Соседи попросили его помочь зарезать корову. Он помог, в качестве благодарности они пустили его помыться в свою баню, а сами уехали продавать мясо. Дочь соседей, 13-летняя школьница, осталась дома.

Как говорит фигурант дела, юная особа пришла к нему в баню и предложила себя. Он не смог противостоять соблазну, несмотря на то, что знал, сколько девочке лет, и понимал, что она не сознаёт, что делает.

За невоздержанность «соблазнённому» молодому человеку приходится расплачиваться пребыванием под стражей. Расследование скандального уголовного дела продолжается.