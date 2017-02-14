Шекспировская драма в современном варианте разыгралась в петербургском посёлке

В съёмной квартире обнаружены тела юноши и девушки.

Происшествия

В съёмной квартире дома на улице Ростовской в петербургском посёлке Славянка соседи нашли тела жильцов – юноши и девушки. Об этом сообщает ИА «Народные новости» по данным своих источников во вторник, 14 февраля.

По данным издания, молодую пару нашли бездыханными, но без признаков насильственного ухода из жизни. Влюблённым было по 21 году. Оба они не работали, передаёт агентство.

Тела направили на судебно-медицинскую экспертизу в морг для установления причин смерти. По факту ухода пары из жизни проводится доследственная проверка. Появились ли в Санкт-Петербурге новые Ромео и Джульетта, предстоит ответить правоохранительным органам.