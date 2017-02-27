Серийного педофила, искавшего жертв через соцсети, задержали в Санкт-Петербурге
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Преступник был задержан по одному эпизоду развращения школьницы, но в ходе следствия выяснились и другие.
В Санкт-Петербурге задержали молодого человека 26 лет, серийного педофила, развратившего не одну девочку через соцсети. Об этом
Как
Расследуя это деяние, стражи порядка обнаружили ещё несколько эпизодов, связанных с развращением малолетних. Было установлено, что ещё как минимум к одному насилию над школьницей, познакомившейся с мужчиной в интернете, причастен ранее арестованный гражданин.
По данным издания, педофил заводил с девочками знакомство в социальных сетях и сразу брал «быка за рога», пересылая девочкам фото своих интимных мест и предлагая половое общение. Одну девочку, заведомо зная, что ей нет ещё 14 лет, он изнасиловал у себя на квартире, находящейся в центре Санкт-Петербурга.
Любитель секса с детьми взят под стражей. Его уголовное дело пополнилось новым эпизодом.