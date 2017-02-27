Серийного педофила, искавшего жертв через соцсети, задержали в Санкт-Петербурге

Преступник был задержан по одному эпизоду развращения школьницы, но в ходе следствия выяснились и другие.

Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали молодого человека 26 лет, серийного педофила, развратившего не одну девочку через соцсети. Об этом сообщает ИА «Народные новости» по данным правоохранительных органов северной столицы.

Как пишет издание, «сетевого» педофила задержали за насилие над школьницей 13 лет. Это преступление имело место в Петродворцовом районе в середине февраля.

Расследуя это деяние, стражи порядка обнаружили ещё несколько эпизодов, связанных с развращением малолетних. Было установлено, что ещё как минимум к одному насилию над школьницей, познакомившейся с мужчиной в интернете, причастен ранее арестованный гражданин.

По данным издания, педофил заводил с девочками знакомство в социальных сетях и сразу брал «быка за рога», пересылая девочкам фото своих интимных мест и предлагая половое общение. Одну девочку, заведомо зная, что ей нет ещё 14 лет, он изнасиловал у себя на квартире, находящейся в центре Санкт-Петербурга.

Любитель секса с детьми взят под стражей. Его уголовное дело пополнилось новым эпизодом.