Семилетний мальчик утонул в реке в Новгородской области

Водолазы по-прежнему ведут поиски тела погибшего.

Происшествия

В Поддорском районе Новгородской области произошла трагедия. Сообщается о смерти 7-летнего ребенка, который утонул в реке Ловать. Инцидент зафиксирован в четверг, 13 июля, в деревне Перегино.

По предварительным данным, два брата пошли купаться на речку. В какой-то момент младший из ребят стал тонуть, и его родственник бросился ему на помощь. На крики детей отозвалась женщина, которая загорала на пляже ниже по течению. Ей удалось спасти старшего брата, однако другого мальчика затянуло в водоворот и он погиб.