Саратов: в результате аварии погибли трое сотрудников местного правительства

Сообщается, что автомобиль модели «Нива-Шевроле» вылетел в кювет без внешней помощи.

Происшествия

Вечером 3 января произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли трое работников Саратовского министерства социального развития, пишет РИА Новости .

По информации МВД России по Саратовской области, авария произошла на автотрассе под Саратовом.

Сообщается, что автомобиль модели «Нива-Шевроле» вылетел в кювет без внешней помощи, то есть помех движению транспортного средства не существовало. Жертвами инцидента стали две женщины и мужчина, которые скончались до прибытия медиков.

На данный момент на месте происшествия работают специалисты, выясняющие причины ДТП.