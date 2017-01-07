Саратов: мужчина убил девушку, отказавшую ему в интиме

По данным СК России по региону, девушка, находившаяся в гостях у нападавшего, скончалась от удара по голове тяжёлым предметом.

Происшествия

В Саратовской области найден труп молодой девушки, отказавшей парню в интимной близости. Инцидент произошел в пятницу, 6 января, в городе Балаково, пишет L!FE.ru .

По данным СК России по региону, девушка, находившаяся в гостях у нападавшего, скончалась от удара по голове тяжёлым предметом. Предполагается, что 24-летний мужчина совершил акт агрессии в связи с реакцией 19-летней девушки на его предложение заняться любовью. Отмечается, что по прибытии правоохранительных органов на место происшествия, преступник спал рядом с трупом.

Отметим, что на данный момент ведётся выяснение всех обстоятельств произошедшего.