Самозваные организаторы рафтинга в Кабардино-Балкарии погубили группу туристов

Три человека утонули во время рафтинга на реке Чегем из-за халатности организаторов.

Происшествия

В Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела о гибели туристов при спуске по реке Чегем, пишет сайт «Новости СК РФ». Спуск устроили рафтеры-самозванцы, мужчина и женщина. Организаторов обвиняли по ч.3 ст. 238 УК РФ – в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

По версии следствия, дама и её знакомый решили заработать на рафтинге в верховьях реки Чегем и набрали группу из пяти желающих прокатиться на надувном плоте. Их не смутило отсутствие лицензии на предоставление туристических экскурсионных услуг. Туристы не знали, что с ними работают самозванцы, решившие подзаработать.

Не смутили «организаторов» и более весомые препятствия. Они не довели до сведения туристов ни одно предупреждение о небезопасности маршрута. От любителей острых ощущений скрыли, к примеру, что на реке Чегем сезонный паводок, а проще говоря – вода выше нормы и течёт быстрее обычного. Из-за этого на территории Кабардино-Балкарии даже был введен режим чрезвычайной ситуации, но и об этом корыстолюбцы умолчали.

Также туристам не прочитали необходимую «лекцию» о сложностях маршрута, особенностях физических нагрузок при рафтинге и правилах пользования средствами индивидуальной защиты, не довели до них тактический план и план безопасности маршрута. В последнем, по правилам, должны быть подробно расписаны действия группы, инструктора-проводника, спасателей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на каждом этапе маршрута.

Ничего, чтобы обезопасить туристов, обвиняемые не сделали. Собрали с желающих деньги - этим занималась женщина, а мужчина пошёл с группой в качестве инструктора. Правда, он не имел достаточной квалификации для сплава по реке, но к этому факту парочка отнеслась так же наплевательски, как ко всем прочим.

Участникам группы раздали спасательные жилеты и шлемы, но никто не организовал наземное сопровождение спуска на плоту. К сожалению, случилось неизбежное. При преодолении каменистого участка рафт ударился о выступ скалы и перевернулся. Двое туристов и инструктор (один из организаторов), оказавшись в воде, не справились с течением, потеряли сознание от ударов о камни и утонули.

Двое других туристов выбрались из реки с относительно небольшим ущербом для здоровья.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. На скамье подсудимых окажется одна дама.