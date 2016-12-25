Самолёт, летевший из Сочи в Сирию, пропал с радаров – СМИ

По предварительным данным, на борту находились музыканты ансамбля Александрова и представители СМИ.

Происшествия

Утром в воскресенье, 25 декабря, пропал с радаров самолёт, вылетевший из Сочи в сирийскую Латакию. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости .

По данным агентства, самолёт ТУ-154 принадлежит министерству обороны РФ.