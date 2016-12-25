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http://7info.ru/news/world-incidents/samoljot_letevshij_iz_sochi_v_siriju_propal_s_radarov_smi/

Самолёт, летевший из Сочи в Сирию, пропал с радаров – СМИ
По предварительным данным, на борту находились музыканты ансамбля Александрова и представители СМИ.

Происшествия   313

Утром в воскресенье, 25 декабря, пропал с радаров самолёт, вылетевший из Сочи в сирийскую Латакию. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости .

По данным агентства, самолёт ТУ-154 принадлежит министерству обороны РФ.

ИТАР-ТАСС сообщает, что на борту находились музыканты ансамбля имени Александрова, а также представители СМИ. По разным данным, в самолёте находится от 90 до 100 человек. 