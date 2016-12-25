http://7info.ru/news/world-incidents/samoljot_letevshij_iz_sochi_v_siriju_propal_s_radarov_smi/
Самолёт, летевший из Сочи в Сирию, пропал с радаров – СМИ
Происшествия 313
Утром в воскресенье, 25 декабря, пропал с радаров самолёт, вылетевший из Сочи в сирийскую Латакию. Об этом со ссылкой на источник сообщает
РИА Новости .
Самолёт, летевший из Сочи в Сирию, пропал с радаров – СМИ
Происшествия 313
По предварительным данным, на борту находились музыканты ансамбля Александрова и представители СМИ.
Утром в воскресенье, 25 декабря, пропал с радаров самолёт, вылетевший из Сочи в сирийскую Латакию. Об этом со ссылкой на источник сообщает
По данным агентства, самолёт ТУ-154 принадлежит министерству обороны РФ.