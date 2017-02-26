Ростовский алкоголик «обчистил» школу в погоне за очередной бутылкой

Мужчине захотелось «добавки», на которую у него не оказалось средств.

Происшествия

Правоохранительные органы Чертковского района Ростовской области задержали мужчину, который подозревается в хищении имущества с территории образовательного учреждения, пишет Регион .

По данным полиции, к ним обратился представитель школы, который рассказал об исчезновении металлолома на сумму в 40 тысяч рублей. Полицейским удалось задержать преступника, которым оказался 37-летний мужчина, страдающий алкогольной зависимостью.

Выяснилось, что злоумышленник распивал алкоголь, и в определенный момент ему захотелось «добавки», на которую у него не оказалось средств. Тогда находчивый алкоголик решил забрать из школы изделия из металла с целью дальнейшей продажи. Теперь его ожидает судебное разбирательство.