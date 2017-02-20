Ростовчанка в приступе ненависти пыталась задушить годовалую дочь

Покушение на убийство ребёнка не состоялось благодаря родственникам.

Происшествия

В Ростовской области возбуждено уголовное дело против 29-летней жительницы Родионово-Несветайского района, покушавшейся на убийство собственной годовалой дочери.

Об этом пишет сайт «Новости СК РФ». Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Трагедия разыгралась утром в субботу, 18 февраля. Женщина, будучи у себя дома, внезапно испытала такой сильный приступ ненависти к ребёночку, что стала душить его пуховым платком и подушкой. Только родственники помешали ей умертвить малышку.

Молодую мать задержали, следствием, как пишет сайт, назначены судебно-медицинские исследования, возможно, женщину проверят на психическую адекватность.