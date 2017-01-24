Ростовчанка разбилась насмерть, упав с 12-ого этажа

Следствию предстоит выяснить, был ли это несчастный случай или же женщина решилась на отчаянный шаг.

Происшествия

В Ростове-на-Дону зафиксирован факт смерти местной жительницы, упавшей с 12-ого этажа многоэтажного дома, пишет DON24 .

Сообщается, что инцидент произошел вечером 24 января. 40-летняя женщина разбилась насмерть в результате падения из окна многоэтажки. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По данным правоохранительных органов, следствию предстоит выяснить, был ли это несчастный случай или же женщина решилась на отчаянный шаг.