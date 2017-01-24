http://7info.ru/news/world-incidents/rostovchanka_razbilas_nasmert_upav_s_12-ogo_etazha/
Ростовчанка разбилась насмерть, упав с 12-ого этажа
Происшествия 283
В Ростове-на-Дону зафиксирован факт смерти местной жительницы, упавшей с 12-ого этажа многоэтажного дома, пишет
DON24 .
Ростовчанка разбилась насмерть, упав с 12-ого этажа
Происшествия 283
Следствию предстоит выяснить, был ли это несчастный случай или же женщина решилась на отчаянный шаг.
В Ростове-на-Дону зафиксирован факт смерти местной жительницы, упавшей с 12-ого этажа многоэтажного дома, пишет
Сообщается, что инцидент произошел вечером 24 января. 40-летняя женщина разбилась насмерть в результате падения из окна многоэтажки. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
По данным правоохранительных органов, следствию предстоит выяснить, был ли это несчастный случай или же женщина решилась на отчаянный шаг.