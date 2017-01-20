Родственники умершей в московской больнице девушки винят в трагедии врачей

Следственные органы начали проверку данного случая.

Происшествия

Следственные органы начали проверку обстоятельств смерти 25-летней пациентки одной из больниц Москвы, последовавшей 15 января. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает Следственный комитет.

По мнению родственников, которое попало в ряд СМИ, девушка четыре дня пролежала в стационаре с диагнозом «бронхит», однако медицинская помощь ей была оказана не в полном объёме. По словам близких, больная неоднократно жаловалась медикам на высокую температуру и боли, но её не слушали и не принимали никаких мер для улучшения её состояния.

Следователи организовали доследственную проверку заявлений о неоказании надлежащей помощи больной девушке.