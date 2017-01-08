Римский злоумышленник напал с «розочкой» на двух священнослужителей

Пострадавшие получили телесные повреждения и были доставлены в местную больницу.

Происшествия

В Риме произошло нападение злоумышленника на двух священнослужителей церкви Санта-Мария-Маджоре. Инцидент произошел вечером 7 января, пишет РИА Новости .

Сообщается, что 41-летний мужчина набросился на служителей базилики с горлышком от битой бутылки. Пострадавшие получили телесные повреждения и были доставлены в местную больницу.

Преступник был задержан римскими полицейскими. На данный момент идет выяснение мотивов преступления.