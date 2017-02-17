Ревнивая женщина облила соперницу уксусной кислотой в Петербурге

В результате нападения, дама умерла от тяжелых ожогов тела.

Происшествия

В Санкт-Петербурге местная жительница обвиняется в убийстве соседки, которую она из ревности облила уксусной кислотой, пишет Piter .

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 16 октября 2016 года. Поводом к нападению на соседей стала ревность, разыгравшаяся в душе 55-летней женщины. Она долгое время боролась с соседкой за сердце общего знакомого, однако оказалась отвергнутой. Тогда, преступница решила облить спящую в соседней квартире любовную парочку концентрированной уксусной кислотой.

В результате нападения, дама умерла от тяжелых ожогов тела. Объект воздыхания же отделался серьезными ожогами кожи. Теперь злоумышленницу ожидает судебное разбирательство.