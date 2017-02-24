Работница железной дороги из Челябинска купила на детские деньги путёвку в Израиль

Сотрудница состояла в секторе образовательных учреждений Южно-Уральской железной дороги.

Происшествия

Уголовное дело заведено на сотрудницу Южно-Уральской железной дороги в связи с нецелевым использованием бюджетных средств. Об этом пишет портал LentaChel.ru по данным регионального следственного комитета.

По версии следствия, женщина занималась персоналом в секторе образовательных учреждений Южно-Уральской железной дороги. Минувшей осенью дорога заплатила 195 тысяч рублей туристической компании. В назначении платежа было указано, что это вознаграждение за экскурсии, якобы устроенные турфирмой для учащихся железнодорожных образовательных заведений.

На деле «экскурсию» за эти деньги получил лишь один человек – та самая сотрудница службы по персоналу. Она купила на них личную путёвку в Израиль.

Идёт расследование по делу.