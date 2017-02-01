Рабочего насмерть засыпало землей в Воронеже

Специалистам предстоит выяснить, соблюдали ли пострадавшие технику безопасности.

Происшествия

В Воронеже зафиксирован факт смерти работника, которого засыпало землей в траншеи. Инцидент произошел в среду, 1 февраля, пишет КП .

По данным следователей, двое мужчин прокладывали канализационные трубы, когда их засыпало землей. 29-летний парень оказался в земле по пояс, поэтому его удалось вытащить из ямы при помощи прохожих. Однако его напарник оказался погребен под землей. К приезду спасателей он был уже мертв.

Сообщается, что к расследованию произошедшего уже приступили специалисты. Им предстоит установить причины происшествия, а также выяснить, соблюдали ли пострадавшие технику безопасности.