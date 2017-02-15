Рабочего-мостовщика в Астраханской области придавило балкой весом 800 килограмм

Пострадавший чудом остался жив, потому что упал в проём моста.

Происшествия

В селе Раздор Камызякского района Астраханской области на рабочего, ремонтировавшего мост, обрушилась балка весом 800 килограмм, проходившая прямо над ним. О трагическом происшествии сообщает газета «Хронометр» со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

49-летний пострадавший чудом остался жив, по сведениям издания – потому, что от удара сам упал в проём моста. Если бы не это, его бы просто раздавило.

Мужчина с серьёзными повреждениями лежит в реанимации.

Издание сообщает, что пострадавший жил в селе Яксатово, работал пескоструйщиком монтажных работ в строительной компании. На него обрушилась часть моста через реку Чёрная, реконструкцию которой вела фирма. По данным полиции, упавшая балка была закреплена лишь с одного конца. Возможно, её падение вызвала вибрация моста от проезда машин по одной стороне ремонтируемого сооружения.

Товарищи пострадавшего сумели отодвинуть балку и вызвали «скорую». 16 февраля у рабочего юбилей, ему исполнится 50 лет. Семья – жена и двое взрослых детей – поздравит отца семейства в больнице.

Следствие выясняет обстоятельства драмы и рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 143 УК РФ – Нарушение требований охраны труда.