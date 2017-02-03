«Пророк» из Краснодарского края насиловал малолетку

Бесчинства творились внутри секты, которую основал мужчина.

Происшествия

В Краснодарском крае будут судить 61-летнего создателя секты, сообщает Следственный комитет России в пятницу, 3 февраля.

Следствие установило, что «пророк» в 2004 году создал и с тех пор ведал сектой, действующей в станице Староджерелиевской Красноармейского района. Обвиняемый проводил занятия и семинары, основной целью которых была пропаганда его религиозного учения о «квантовом переходе на иной вибрационный уровень». Лжепророк обещал, что последователи его учения совершат означенный переход и тем самым спасут Землю от гибели.

В реальности деятельность секты была тесно связана с насилием над людьми. Внутри этого религиозного анклава отрицались общепринятые моральные ценности, родственные и дружеские связи, главным нравственным принципом было почитание «пророка». Для этого, а также для вовлечение большего числа адептов в свою веру, создатель секты применял к людям психологическое и психическое насилие, использовал методы агрессивного воздействия на психику.

За 4 года с 2004 по 2008 в секту вступило 18 человек. Последователи учения о квантовом переходе жили вместе со своим духовным вождём трёх соседних домах. Отметим, что два дома были куплены на деньги сектантов.

В течение более трёх лет, с 2010 по 2013 год, духовный лидер насиловал малолетнюю дочь одной из сектанток, пользуясь беспомощным состоянием девочки.

Мужчину будут судить за создание незаконного религиозного объединения и насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка. Уголовное дело по двум статьям в ближайшем времени направится в суд.