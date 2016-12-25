http://7info.ru/news/world-incidents/propavshij_s_radarov_samoljot_skoree_vsego_upal_v_gorah_istochnik/
Пропавший с радаров самолёт, скорее всего, упал в горах – источник
Происшествия 283
По данным источника
РИА Новости , самолёт ТУ-154 Минобороны РФ, пропавший сегодня утром с радаров, скорее всего упал в горной части Краснодарского края.
Пропавший с радаров самолёт, скорее всего, упал в горах – источник
Происшествия 283
По предварительным данным, на борту могли находиться представители ансамбля имени Александрова, а также журналисты.
По данным источника
Напомним, ранее сообщалось, что самолёт летел в сирийскую Латакию.
По предварительным данным, он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский. В Сочи борт дозаправили, и он продолжил путь.
По предварительным данным, на борту могли находиться представители ансамбля имени Александрова, а также журналисты.