Пропавший с радаров самолёт, скорее всего, упал в горах – источник

По предварительным данным, на борту могли находиться представители ансамбля имени Александрова, а также журналисты.

Происшествия

По данным источника РИА Новости , самолёт ТУ-154 Минобороны РФ, пропавший сегодня утром с радаров, скорее всего упал в горной части Краснодарского края.

Напомним, ранее сообщалось, что самолёт летел в сирийскую Латакию.

По предварительным данным, он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский. В Сочи борт дозаправили, и он продолжил путь.

По предварительным данным, на борту могли находиться представители ансамбля имени Александрова, а также журналисты.