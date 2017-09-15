Пропавшая в Ивановской области 26-летняя девушка найдена мертвой



Происшествия

В Ивановской области нашли тело 26-летней Екатерины Ляпиной, которую разыскивали с 11 сентября. Как отмечают в СК, Ляпина не справилась с управлением в районе Тейково, попала в ДТП и погибла.

Напоминаем, что 11 сентября Ляпина выехала из Красново на автомобиле КИА. Так как она не прибыла в место назначения, родственники и знакомые забили тревогу. Полиция начала искать Ляпину, просматривать имеющиеся камеры видеонаблюдения. Именно на камерах наблюдения было зафиксировано движение автомобиля, похожего на автомобиля Ляпиной.