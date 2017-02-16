Приоделись: в Ульяновске мать и дочь попались при повторной краже из магазина

В общей сложности, женщины украли вещей на 36,5 тысяч рублей.

Происшествия

В Ульяновске задержаны две женщины, которые подозреваются в многократных кражах из одного из местных гипермаркетов, пишет КП .

По данным полиции, 13 февраля в правоохранительные органы обратился сотрудник службы безопасности магазина и сообщил, что в торговом зале находятся две подозрительные женщины. Оказалось, что дамочки брали приглянувшуюся им одежду, после чего шли в примерочную, где срывали все датчики защиты.

Сообщается, что задержанные 65-летняя мать и 43-летняя дочь пытались похитить одежду на общую сумму около 13,5 тысяч рублей. Позднее выяснилось, что за день до этого модницы вынесли из магазина вещей на сумму порядка 23 тысяч рублей.

Отметим, что следствие занимается выяснением всех обстоятельств дела.