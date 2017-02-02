Причиной экстренной посадки самолёта стала трещина в лобовом стекле

Самолёт рейса Симферополь – Санкт-Петербург экстренно сел в Ростове, посадка прошла благополучно.

Происшествия

Самолет рейса Симферополь – Санкт-Петербург, который должен был достичь Пулкова в 16.45 в четверг, 2 февраля, экстренно сел в Ростове в 15.10 того же дня. Причиной внепланового приземления стала трещина в лобовом стекле лайнера, сообщает ИА «Народные новости» 2 февраля.

Посадка прошла благополучно.

По данным издания, трещину в стекле породили резкие перепады давления и температур. В настоящее время решается вопрос, оставить ли повреждённый самолёт на месте посадки, или рассмотреть другие возможности.

Пассажиров отправят в северную столицу из столицы Дона рейсами «Аэрофлота».