При взрыве у католической церкви на Филиппинах пострадали 12 человек

Среди пострадавших – прихожане церкви, собиравшиеся на рождественскую мессу, и полицейский.

Происшествия

При взрыве у католической церкви на Филиппинах пострадали 12 человек. Среди пострадавших – прихожане церкви, собиравшиеся на рождественскую мессу, и полицейский, передаёт РИА Новости.

Инцидент произошёл в городе Мидсаяп на острове Минданао. По имеющейся информации, неизвестные использовали устройство, взрыв которого искорежил полицейский автомобиль.

Отмечается, что одна из пострадавших получила тяжёлую травму ноги, остальные – лёгкие ранения.