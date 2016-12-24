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http://7info.ru/news/world-incidents/pri_vzryve_u_katolicheskoj_cerkvi_na_filippinah_postradali_12_chelovek/

При взрыве у католической церкви на Филиппинах пострадали 12 человек
Среди пострадавших  – прихожане церкви, собиравшиеся на рождественскую мессу, и полицейский.

Происшествия   58

При взрыве у католической церкви на Филиппинах пострадали 12 человек. Среди пострадавших  – прихожане церкви, собиравшиеся на рождественскую мессу, и полицейский, передаёт РИА Новости.

Инцидент произошёл в городе Мидсаяп на острове Минданао. По имеющейся информации, неизвестные использовали устройство, взрыв которого искорежил полицейский автомобиль.

Отмечается, что одна из пострадавших получила тяжёлую травму ноги, остальные – лёгкие ранения.