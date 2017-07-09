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http://7info.ru/news/world-incidents/pri_pozhare_v_saratove_pogibla_pensionerka/

При пожаре в Саратове погибла пенсионерка
На месте трагедии было обнаружено тело 72-летней женщины.

Происшествия   139

Рано утром в воскресенье, 9 июля, в Саратове произошла трагедия. Сообщается, что в частном доме в поселке Нефтяников зафиксирован крупный пожар, который унес жизнь одного человека.

На данный момент известно, что возгорание началось в 4:50 по местному времени. Прибывшим на место спасателям удалось ликвидировать очаги пламени, после чего они начали разбирать завалы. В результате было обнаружено тело покойной 72-летней пенсионерки.

Отметим, что сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются специалисты, пишет Регион 64 .