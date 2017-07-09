Рано утром в воскресенье, 9 июля, в Саратове произошла трагедия. Сообщается, что в частном доме в поселке Нефтяников зафиксирован крупный пожар, который унес жизнь одного человека.
На данный момент известно, что возгорание началось в 4:50 по местному времени. Прибывшим на место спасателям удалось ликвидировать очаги пламени, после чего они начали разбирать завалы. В результате было обнаружено тело покойной 72-летней пенсионерки.
Отметим, что сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются специалисты, пишет Регион 64.