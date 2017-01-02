http://7info.ru/news/world-incidents/pri_pozhare_v_mnogokvartirnom_dome_v_volgograde_pogibli_tri_cheloveka/
При пожаре в многоквартирном доме в Волгограде погибли три человека
Происшествия 137
При пожаре в многоквартирном доме в Волгограде погибли три человека. Одного пострадавшего доставили в реанимацию, передаёт
Лента.ру.
При пожаре в многоквартирном доме в Волгограде погибли три человека
Происшествия 137
Одного пострадавшего доставили в реанимацию.
При пожаре в многоквартирном доме в Волгограде погибли три человека. Одного пострадавшего доставили в реанимацию, передаёт
Трагедия произошла вечером в воскресенье, 1 января. В одной из квартир на первом этаже дома на Саушинской улице начался пожар. По деревянным перекрытиям пламя перекинулось на квартиру этажом выше.
В сгоревшей квартире на первом этаже нашли тела мужчины и женщины. Ещё одного погибшего мужчину обнаружили в квартире выше.
По факту произошедшего проводится проверка. Соседи рассказали, что хозяева квартиры злоупотребляли спиртными напитками.