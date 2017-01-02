При пожаре в многоквартирном доме в Волгограде погибли три человека

Одного пострадавшего доставили в реанимацию.

Происшествия

При пожаре в многоквартирном доме в Волгограде погибли три человека. Одного пострадавшего доставили в реанимацию, передаёт Лента.ру.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 1 января. В одной из квартир на первом этаже дома на Саушинской улице начался пожар. По деревянным перекрытиям пламя перекинулось на квартиру этажом выше.

В сгоревшей квартире на первом этаже нашли тела мужчины и женщины. Ещё одного погибшего мужчину обнаружили в квартире выше.

По факту произошедшего проводится проверка. Соседи рассказали, что хозяева квартиры злоупотребляли спиртными напитками.