http://7info.ru/news/world-incidents/pri_obrushenii_starogo_zdanija_v_moskve_propali_tri_rebenka/
При обрушении старого здания в Москве пропали три ребенка
Происшествия 169
При обрушении старого здания в Москве пропали три ребенка
Происшествия 169
В столице обрушилась крыша заброшенной пожарной части, на которой могли играть дети.
В столице обрушилась крыша заброшенной пожарной части, на которой в этот момент могли играть дети. Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, пишет
Life .
Сообщается, что сейчас на месте происшествия работают специалисты, занимаясь ликвидацией завалов.
На данный момент ведется поиск трех несовершеннолетних.