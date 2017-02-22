Предприимчивый администратор магазина обчистил кассу и купил себе машину

Жителю Красноярска удалось похитить 350 тысяч рублей.

Происшествия

В Красноярске администратору супермаркета удалось похитить из кассы 350 тысяч рублей и приобрести на эти деньги новый автомобиль, пишет КП .

По данным полиции, кража была обнаружена руководством магазина. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в деле замешан 23-летний мужчина, работающий администратором в этом же заведении. Так, вместо того чтобы передать выручку инкассаторам, он присвоил деньги себе. В тот же день подозреваемый купил иномарку и сбежал.

Сообщается, что мошенник был задержан спустя несколько часов. Теперь ему грозит до 6 лет тюремного заключения.